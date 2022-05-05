الاحتلال يعيد الاسير عواودة المضرب منذ 64 يوما من مستشفى اساف هروفيه الى سجن الرملة

وطن: افاد نادي الأسير الاسير الفلسطيني ان إدارة سجون الاحتلال اعادت المعتقل خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 64 يومًا إلى سجن "الرملة" بعد أنّ نقلته إلى مستشفى "أساف هروفيه" نتيجة لخطورة وضعه الصحيّ.

يذكر أنّ إدارة سجون الاحتلال انتهجت منهذ العام الماضي سياسة جديدة في عملية نقل المعتقلين المضربين عن الطعام إلى المستشفيات، ونكّلت بهم عبر عمليات نقل متكررة وإعادتهم إلى سجن "عيادة الرملة" في غضون ساعات، رغم تجاوز إضرابهم الـ 60 يوما كما حدث في حالة المعتقل عواودة