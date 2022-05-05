نيويورك تايمز: معلومات استخبارية أميركية مكنت أوكرانيا من قتل جنرالات روس

وطن: ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر لم تسمها في الاستخبارات الأميركية، أن معلومات استخباراتية قدمتها الولايات المتحدة للجيش الأوكراني، سمحت باستهداف عدد من الجنرالات الروس بالقرب من الجبهة.

وقالت الصحيفة الأميركية نقلا عن مسؤولين أميركيين كبار أن "عددا كبيرا" من نحو 12 جنرالا روسيا قتلتهم القوات الأوكرانية، استهدفوا بمساعدة أجهزة الاستخبارات الأميركية.

وكتبت "نيويورك تايمز" أن جهود الاستخبارات التي تبذلها واشنطن لمساعدة توضيح أوكرانيا عن قرب في المعارك "تركزت خصوصا على تحديد الموقع وتفاصيل أخرى لمقار القيادة المتحركة للجيش الروسي التي تتنقل باستمرار".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" قالت الإثنين الماضي أن رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف قام بزيارة الأسبوع الماضي للجبهة في منطقة دونباس استمرت "لأيام"، الأمر الذي يوحي بأن كبار المسؤولين العسكريين الروس يقتربون من المعارك.

ووصف مجلس الأمن القومي الأميركي هذه التقارير بـ"غير المسؤولة".

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون لوكالة فرانس برس في رسالة بالبريد الإلكتروني إن "الولايات المتحدة تقدم معلومات استخباراتية عن ساحة المعركة لمساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن بلادهم".

وأكدت واتسون "لا نقدم معلومات استخباراتية بهدف قتل جنرالات روس".

(المصدر- سكاي نيوز)