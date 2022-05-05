فيديو | اصابات وتحطيم باب المسجد القبلي في اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى

وطن: أصيب عدد من المرابطين في المسجد الأقصى المبارك، بجروح واختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز تجاههم، أثناء تصديهم لاقتحامات المستوطنين للمسجد.

كما اعتدت قوات الاحتلال على المرابطين بالهراوات.

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب على مدير نادي الأسير في القدس المحتلة ناصر قوس داخل المسجد الأقصى، كما واعتقلت احد المرابطين.

وتم خلال اعتداءات الاحتلال تحطيم الباب المفضي لمنبر صلاح الدين في المسجد الاقصى، كما وتم تحطيم باب المسجد القبلي.

وتصدى المرابطون في المسجد الأقصى بالتكبيرات، لمجموعات المستوطنين التي اقتحمت باحات المسجد، صباح اليوم الخميس، تحت حراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال.

وفي ذات السياق شددت قوات الاحتلال من إجراءات دخول المسجد الاقصى ومنعت عشرات الشبان من دخوله.

يأتي ذلك وسط دعوات لشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك والرباط فيه والتصدي لاقتحامات المستوطنين للمسجد.

يشار إلى أن ما تسمى جماعات الهيكل المزعوم الاستيطانية، كانت دعت لاقتحام واسع للمسجد الاقصى ورفع علم الاحتلال عليه وفي ساحاته.

وقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، في تصريح لقناة الجزيرة بأن المصلين والمرابطين بالمسجد أفشلوا اقتحام المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد ورفع الأعلام الإسرائيلية كما أفشلوا "ذبح القرابين".

وأشار الى أن المصلين واصلوا صلواتهم في باحات الأقصى بكل ثبات وإيمان، وفرضوا على قوات الاحتلال تغيير مسار المستوطنِين المقتحمين.

وأكد أن الأوضاع متوترة في القدس المحتلة وما يدعيه بن غفير فشل فشلًا ذريعا، "ولن نُمكن الاحتلال من التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى ".

ودعا الشيخ عكرمة صبري جموع المسلمين في كافة أنحاء العالم لعدم التخلي عن المسجد الأقصى، لأنه أمانة في أعناقهم جميعا.

وختم " المسجد الأقصى يستغيثكم ويطلب منكم العون، لكن الأصل أن نطلب العون من الله أولا ثم أن نطلبه من جميع المسلمين لأن الأقصى ليس لأهل فلسطين وحدهم بل لجميع المسلمين"

ولفت إلى أن الذي يُجرّئ الاحتلال على المسجد الأقصى "هو تخلي المسلمين عن أقصاهم وانحراف البوصلة عن مدينة القدس المحتلة".

وكان رئيس وزراء حكومة الاحتلال نفتالي بينيت أصدر أمس الأربعاء، تعليمات بالسماح للمستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى اليوم، احتفالًا بإعلان دولة الاحتلال.

وفي ذات السياق أكدت شرطة الاحتلال أن المسجد الأقصى سُيفتح اليوم أمام اقتحامات المستوطنين من الساعة 7:00 إلى 11:00 صباحًا ومن 1:30 إلى 2:30 مساءً.