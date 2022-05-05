الطقس: أجواء معتدلة نهارا وباردة ليلا

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية، يوم الخميس، أن يكون الجو غائماً جزئياً لطيفاً ومعتدلاً نهارا باردا ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات الحرارة ويحتمل سقوط رذاذ فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

ويكون الجو هذه الليلة باردا فوق المناطق الجبلية باردا نسبيا فوق بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغداً الجمعة، توقعت الأرصاد أن يكون الجو غائما جزئيا لطيفا ومعتدلا نهارا باردا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات الحرارة ويتوقع سقوط امطار محلية متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .