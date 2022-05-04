الجبهة الديمقراطية تدعو أعضاءها ومنظماتها الى الانخراط في مواجهة اعتداء الاحتلال على الاقصى يوم غد

وطن: دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أعضاءها وانصارها ومنظماتها الى الانخراط في مواجهة قوات الاحتلال والمستوطنين الذين يخططون الى اقتحام الاقصى ورفع علم الاحتلال يوم غد بمناسبة ما يسمى بيوم استقلالهم.

وقالت الجبهة في بيانها ان هذه الاستفزازات الخطيرة وهذه المؤامرات من أجل الوصل الى التقسيم الزماني والمكاني للاقصى لن تمر ، وان شعبنا الفلسطيني اثبت خلال شهر رمضان هذا الغام وفي الاعوام السابقة ،انه مستعد لبذل التضحيات الجمة في سبيل الحفاظ على إسلامية المسجد الاقصى وعروبة القدس.

كما نوه بيان الجبهة الديمقراطية ان كل مخططات المستوطنين هذه ،تتم برعاية حكومتهم الاشد يمينية في دولة الاحتلال والتي تتنافس مع الاقطاب اليمينية الاخرى في مجتمع دولة الاحتلال ،ومن أجل الحفاظ على بقاء الحكومة ومنع سقوطها.

وختمت الجبهة بيانها بالتاكيد على ضرورة تصعيد المقاومة واشعال الارض تحت اقدام جيش الاحتلال ومستوطنيه في القدس وفي كافة اماكن وساحات المواجهة.