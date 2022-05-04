‎"وطن" تعقد مناظرة انتخابية غدا الخميس بين كتلتي القدس وفلسطين المتنافستين على مجلس نقابة المحامين

وطن: تعقد شبكة وطن الإعلامية مناظرة انتخابية لانتخابات مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، تبثها مباشرة بين كل من: سهيل عاشور ممثل كتلة القدس، ولؤي أبو جابر ممثل كتلة فلسطين.

ويحاور المتنافسين في المناظرة، المحامي الدكتور أحمد الأشقر، غدا الخميس الموافق 5-5 في تمام الساعة السادسة مساءً‎.

وتأتي المناظرة الانتخابية لمجلس نقابة المحامين نظراً للأهمية البالغة لانتخابات نقابة المحامين على المستوى الحقوقي والنقابي الفلسطيني.

ومن المقرر أن تجري انتخابات مجلس نقابة المحامين يوم الأحد بتاريخ 15/5/2022، من الساعة 8 صباحا حتى 5 مساءً، في أجواء تنافسية بين كتلتي القدس وفلسطين، ومرشحين أخرين متنافسين على مجلس النقابة.