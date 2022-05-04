"وطن" تعقد مناظرة انتخابية غدا الخميس بين كتلتي القدس وفلسطين المتنافستين على مجلس نقابة المحامين
04.05.2022 09:52 PM
وطن: تعقد شبكة وطن الإعلامية مناظرة انتخابية لانتخابات مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، تبثها مباشرة بين كل من: سهيل عاشور ممثل كتلة القدس، ولؤي أبو جابر ممثل كتلة فلسطين.
ويحاور المتنافسين في المناظرة، المحامي الدكتور أحمد الأشقر، غدا الخميس الموافق 5-5 في تمام الساعة السادسة مساءً.
وتأتي المناظرة الانتخابية لمجلس نقابة المحامين نظراً للأهمية البالغة لانتخابات نقابة المحامين على المستوى الحقوقي والنقابي الفلسطيني.
ومن المقرر أن تجري انتخابات مجلس نقابة المحامين يوم الأحد بتاريخ 15/5/2022، من الساعة 8 صباحا حتى 5 مساءً، في أجواء تنافسية بين كتلتي القدس وفلسطين، ومرشحين أخرين متنافسين على مجلس النقابة.