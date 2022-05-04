فتح تدعو عبر وطن للنفير العام والتوجه للأقصى ولمناطق التماس مع الاحتلال

وطن: دعت حركة فتح في الضفة كوادرها وابناء شعبنا الفلسطيني إلى النفير العام في كافة مناطق التماس وشد الرحال إلى مدينة القدس والمسجد الاقصى.

وقال الناطق باسم الحركة كايد ميعاري لـوطن، إن الحركة ستقوم بتسيير حافلات إلى مناطق التماس مع الاحتلال، سيحددها إقليم الحركة في كل محافظة، على خلفية تصعيد الاحتلال في القدس المحتلة ونية المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى فيما يسمى "يوم الاستقلال".

وأضاف ميعاري أن التصعيد في القدس والمسجد الاقصى على وجه التحديد ناتج عن السياسية الداخلية الاسرائيلية المتطرفة والمزاودات بين الأحزاب الإسرائيلية، والذي يدفع ثمنه الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وأشار إلى أن الجماعات المتطرفة لم تنجح في شهر رمضان في تثبيت التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، وفشلوا أيضا في مسيرة الأعلام بالقدس، بالتالي يحالون هذه المرة العودة للاقتحام وما فشلوا به.

وأكدت حركة فتح في بيان لها وصل وطن اليوم الأربعاء، أنها ستواصل التصدي للعدوان الاسرائيلي على مدينة القدس وجنين وكافة محافظات الوطن بكل السبل المتاحة والتي كفلها القانون الدولي في مواجهة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني.

واهاب البيان بأبناء شعبنا شد الرحال يوم غد الى المسجد الاقصى والاعتكاف به ورفع علم فلسطين في باحات المسجد رفضا لاقتحامات المستوطنين المتكررة لباحات المسجد الاقصى المبارك.

وشدد البيان على وحدة الدم والمصير الفلسطيني ورفض كل محاولات الاحتلال تفتيت الوحدة الفلسطينية التي عمدت بدماء الشهداء.

واضاف البيان: "القدس قلب فلسطين والضفة وغزة ساعديها الضاربين".