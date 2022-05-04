دعوات لتكثيف التواجد في الأقصى غدا

وطن: دعت القوى الوطنية في مدينة القدس، إلى شد الرحال إلى المسجد الاقصى صباح غد الخميس لمن استطاع إليه سبيلا، للتصدي لاقتحامات المستوطنين.

ودعت القوى في بيان، جماهير شعبنا الى تكثيف التواجد غدًا صباحًا في المسجد الاقصى للتصدي لاقتحام المستوطنين غدا، والذين يعتزمون رفع أعلام الاحتلال في باحات المسجد.

كما انتشرت دعوات عديدة من قبل مرابطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين والاحتلال.

وقال خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري: " الاحتلال يسعى للتغطية على فشله في رمضان غداً ونحذر من مخططات يحيكها في هذه الأيام لإرضاء المستوطنين، كما أن الاحتلال هو من يتحمل المسؤولية الكاملة عن نتائج المساس بالمسجد الأقصى، ودعوات شد الرحال مازالت قائمة ولم تتوقف فهي امتداد منذ عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم".

وكانت شرطة الاحتلال قررت استئناف السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى، بدءاً من غد الخميس الذي يوافق ذكرى النكبة.

وأطلق مستوطنون دعوات واسعة لاقتحام المسجد الأقصى ورفع علم الاحتلال وغناء "نشيدهم" الوطني داخل باحاته، في الخامس من شهر أيار الجاري، مرفقة بساعات الاقتحام خلال فترة الصباح وفترة ما بعد الظهر