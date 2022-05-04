مستوطنون ينصبون "كرفانا" ويشيدون مجسما لنجمة داود جنوب الخليل

وطن: نصبت مجموعات من المستوطنين، اليوم الأربعاء، كرفانا متنقلا، وشيدت مجسما على شكل نجمة سداسية على أراضي المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، إن مجموعة من مستوطني مستوطنة "ماعون وحفات ماعون" المقامتان على أراضي المواطنين، نصبوا كرفانا متنقلا على أراضي المواطنين بمنطقة "خلال العدرة" بمسافر يطا، تمهيدا للاستيلاء عليها.

كما قامت مجموعة أخرى من المستوطنين باقتحام أراضي المواطنين في قرية التوانة شرق يطا، وشيدت شعارا على شكل "نجمة داود السداسية" على أراضي المواطنين هناك.

وأضاف الجبور إن قوات الاحتلال احتجزت ستة مواطنين بينهم طفل (13 عاما) من عائلة الصاوي، أثناء تصديهم لقوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين الذين استولوا، في وقت سابق من اليوم، على معدات فلاحة ولوازم نصب خيمة لأحد المواطنين في قرية الجوايا بمنطقة العين البيضا شرق يطا.