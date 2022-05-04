مصطفى البرغوثي: اقتحام المسجد الأقصى غدا الخميس واستفزاز الفلسطينيين سيؤدي لانفجار شامل

وطن: حذر د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية من قيام المستعمرين المستوطنين وجيش الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى ورفع الأعلام الإسرائيلية فيه.

وقال البرغوثي ان إقدام المستعمرين وجيش الاحتلال على استفزاز مشاعر الفلسطينيين باقتحام الأقصى والاحتفال بالضم غير الشرعي للقدس من شأنه أن يحول حالة التوتر المستمرة منذ بداية شهر رمضان إلى انفجار شامل يتحمل مسؤوليته حكام "إسرائيل" وجيش الاحتلال.

يأتي تحذير البرغوثي في وقت تدعو فيه جماعات المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى غدا الخميس، ورفع العلم الإسرائيلي فيه.