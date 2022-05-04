المحكمة الدستورية العليا حامية الحقوق والحريات



كتب: جبر سعيد أبو مصبح

باحث وحقوقي

تعتبر المحكمة الدستورية العليا أعلى هيئة قضائية قائمة بذاتها في فلسطين، حيث أنها لا تتبع أي من سلطات الدولة الثلاث، حيث تأسست المحكمة الدستورية بموجب المرسوم الرئاسي الصادر عن رئيس دولة فلسطين رقم (57) لسنة 2016 بتشكيل أول هيئة قضائية مستقلة غير قابلة للعزل تعمل على ترسيخ المبادئ الدستورية وحماية الحقوق والحريات.

رسالة المحكمة الدستورية:

هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، تعمل على ترسيخ مبادئ القانون الأساسي وحماية الحقوق والحريات، وتكريس مبادئ الأمن القانوني في المجتمع الفلسطيني، واستثمار وتمكين الكادر القانوني والإداري. وتتألف المحكمة الدستورية العليا من رئيس ونائب له وعدد لا يقل عن سبعة قضاة في التشكيل الأول لها لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، ويعين ثلاثة قضاة كل سنتين بقرار من رئيس الدولة بناء على تنسيب الجمعية العامة.

اختصاصات المحكمة الدستورية:

أشار قانون المحكمة الدستورية العليا إلى اختصاصاتها بالمادة (24) منه التي جاءت على سبيل الحصر حيث اختصت المحكمة دون غيرها بما يلي:

1. الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.

2. _ تفسير نصوص القانون الأساسي.

_ تفسير التشريعات إذا أثارت خلافا في التطبيق، وكان له من الأهمية ما يقتضي تفسيرها.

_ الفصل في تنازع الاختصاص بين السلطات.

3. الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي.

4. الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من جهة قضائية أو جهة ذات اختصاص قضائي والأخر من جهة أخرى منها.

5. البت في الطعن بفقدان رئيس السلطة الوطنية الأهلية القانونية.

 وسائل الاتصال بالمحكمة الدستورية العليا (طرق اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا ):

حدد المشرع في قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 2006م وتعديلاته وسائل الاتصال بالمحكمة الدستورية العليا حيث نصت المادة (27) منه على الآتي:

1. بطريق الدعوى الأصلية المباشرة التي يقيمها الشخص المتضرر أمام المحكمة استنادا إلى أحكام المادة (24) من هذا القانون.

2. إذا تراءى لإحدى المحاكم، أثناء النظر بإحدى الدعاوي، عدم دستورية نص في قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام لار للفصل في النزاع، توقف الدعوى وتحال الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة للفصل في المسألة الدستورية.

3. إذا دفع الخصوم أثناء النظر بالدعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نـص فـي قـانون أو مرسوم أو لائحـة أو نظام، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي، يؤجل النظر بالدعوى ويحدد لمن أثـار الـدفع ميعـاداً لا يجاوز (60) يوما، لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة، فإن لم ترفع الدعوى في الميعاد المذكور، اعتبر الدفع كان لم يكن.

4. إذا كانت المحكمة تناقش نزاعاً معروضا عليها وأثناء السير في النزاع تبين للمحكمة أن هناك نص غير دستوري متصل بالنزاع، فلها من تلقاء نفسها أن تتصدى بأن تفصل في عدم دستوريته بشرط أن يكون ذلك النص متصلا فعلا بالمنازعة المطروحة أمامها حسب الأصول.

_ كمـا بينـت المـادة (30) مـن قانون المحكمة الدستورية العليا السابق وسيلة أخرى من وسائل الاتصال بالمحكمـة الدستورية العليا وهـي طلبات التفسير حيـت نصت على ما يأتي:

1. يقدم طلـب التفسـير مـن وزيـر العدل بناء على طلب رئيس دولة فلسطين أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس المجلس التشريعي أو رئيس مجلـس القضـاء الأعلـى أو ممـن انتهكت حقوقه الدستورية.

2. يجب أن يبين في طلب التفسير: النص التشريعي المطلوب تفسيره، وما أثاره مـن خـلاف في التطبيق، ومدى أهميته التي تستدعي تفسيره تحقيقاً لوحدة تطبيقه.

حجية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية:

يقصد بحجية الحكم القضائي؛ أنه إذا ما صدر حكم عن المحكمة المختصة فإنه يكون حجة فيما فصل فيه، فيصبح له حرمة لا يجوز التعدي عليها، مما يترتب عليه وجوب احترامه والالتزام به من جميع سلطات الدولة.

الحكـم الصـادر فـي الـدعوى الدستورية يجـوز علـى حجيـة مطلقة، علـى اعتبـاره حكمـا نهائياً لا يقبـل الطعـن فيـه بـأي صورة إذ أنه يصـدر حـجـة في مواجهة الكافـة سواء تمثلـوا فـي صـورة أفراد عاديين، أم في صـورة مؤسسـات، وكذلك يكـون حجـة فـي مواجهة السلطات العامة في الدولة؛ بحيث لا يقبل تأويله، أو التعقيب عليه، أو المجادلـة فيـه، فالحكم الدستوري القاضي بعدم دستورية نص تشريعي حقيقة قضائية يحتج بـه فـي مواجهـة كافة الناس كقاعدة عامة ومجردة ملزمـة لهـم تفرض عليهم واجباً بعدم التعامل مع ذلك النص، كذلك تعنى الحجيـة المطلقة أن المحاكم على اختلاف أنواعهـا ودرجاتهـا تكـون ملزمة بما قضت به المحكمة الدستورية العليا، وكذلك الحال ينطبق على سلطات الدولة كافة، فالسلطة التشريعية تلتزم أن تعيد النظر في التشريع حتى يكون متفقاً مع أحكام الدستور بما يتواءم مع الحكـم الدستوري، والسلطة التنفيذيـة ملتزمـة بعدم تطبيق النصوص التي ثبت مخالفتها للدستور.

فالحجيـة المطلقـة لأحكـام المحكمـة الدستورية العليـا هـي نتيجـة منطقيـة للطبيعـة العينيـة للـدعوى الدستورية، حيث أن الخصومة فيها توجه إلى النص التشريعي المطعون فيه بعيـب مخالفتـه لأحكام الدستور، وممـا يجـدر بيانـه أن الحجيـة المطلقة للحكـم الصـادر فـي الـدعوى الدستورية لا تقتصـر علـى منطوقه فحسب، بل تمتد لتشمل أسبابه أيضاً باعتبارها ركناً أساسياً لا يستقيم المنطوق بدونها.