رد الاعتبار في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني

كتبت: هيا ادميري

باحثة ومحامية

مع تقدم وتطور القانون بما يحقق السياسة الجنائية التي تهدف الى تأهيل المحكوم عليه وتقويم سلوكه بات لا بد من وجود وسيلة رد الاعتبار لما يترتب على الحكم بالإدانة ينتج عنه وصمة عار اجتماعية تصيب المحكوم عليه، لذلك فإن الغاية من نظام رد الاعتبار إزالة اثار الحكم بالإدانة، وتطبيقا لمسألة تأهيل المحكوم عليه اجتماعيا ورعايته تبنت التشريعات الجنائية متأثرة بالسياسة الجنائية نزام يمحو أثر الإدانة بحيث يكون الشخص كما لو أنه لم يحكم عليه بالإدانة من قبل وهو ما يعرف بنظام رد الاعتبار.

تعريف رد الاعتبار :على الرغم من وجود النص التشريعي الذي يتناول نظام رد الاعتبار في أغلب التشريعات العربية حيث بينت احكامه والاثار المترتبة عليه الا انه لم يتم تحديد تعريف واضح لنظام رد الاعتبار.

• رد الاعتبار قانونا :

حيث نص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني على رد الاعتبار حيث ورد في نص المادة (436) انه " تظل قائمة اثار الحكم بعقوبة جزائية الى أن يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون أو حكم قضائي، ويترتب على رد الاعتبار القانوني أو القضائي محو الحكم بالإدانة بالنسبة الى المستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من اثار جنائية ولكن لا أثر له في حقوق الغير" ومن خلال تحليل هذا النص نجد ان المشرع الفلسطيني يرى ان نظام رد الاعتبار هو بمثابة محو الحكم بالإدانة بأثر مستقبلي وزوال اثاره الجنائية.

• رد الاعتبار فقها: تعريف رد الاعتبار وفق الدكتور محمود نجيب حسني حيث عرفه انه: إزالة حكم الإدانة بالنسبة للمستقبل على وجه تقتضي معه جميع أثاره ويصبح المحكوم عليه ابتداء من إعادة الاعتبار في مركز من لم تسبق ادانته.

أنواع رد الاعتبار

رد الاعتبار القانوني

نظم المشرع الفلسطيني رد الاعتبار القانوني في قانون رد الاعتبار رقم 2 لسنة 1962، ثم بعد ذلك الغي هذا القانون بعد صدور قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسة 2001 حيث عالج هذا القانون مسألة رد الاعتبار القانوني حيث ورد في المادة (449) منه انه " يرد الاعتبار بحكم القانون اذا لم يصدر خلال الاجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بسجل تحقيق الشخصية.

1. بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جناية او جنحة في جريمة سرقة او حيازة مسروقة أو نصب أو احتيال أو خياة امانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم، متى مضى على تنفيذ العقوبة او العفو عنها او انقضاها بالتقادم مدة عشر سنوات.

2. بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر من الجنح متى مضى على تنفيذ الهقوة او العفو عنها ثلاث سنوات الا اذا كانت العقوبة قد انقضت بالتقادم فتكون المدة خمس سنوات." ويقصد به انه الذي يمنح بموجب القانون دون الحاجة الى طلبه م ن المحكوم عليه فهو حق مكتسب للمحكوم عليه دون الحاجة للجوء الى القضاء ويمنح بمجرد مرور مدة زمنية معينة على تنفيذ العقوبة او سقوطها بالتقادم او حالة عدم صدور حكم جديد ويطبق على الجنايات والجنح على اختلاف أنواعها.

رد الاعتبار القضائي

عالج المشرع الفلسطيني رد الاعتبار القضائي ضمن قواعد قانون الإجراءات الجزائية في المادة ( 437) حيث نصت على انه " يجوز رد اعتبار كل محكوم عليه في جناية او جنحة "ويتضح من نص المادة انه يمنح دون وجود قيد على نوع الجريمة المرتكبة ولا على نوع العقوبة المحكوم بها ، فمن الممكن ان تكون جريمة من جرائم القانون العام او جريمة عسكرية وقد تكون العقوبة جنائية او جنحوية او تكون عقوبة مقيدة للحرية او ماسة بالذمة المالية للمحكوم عليه .

ويقصد برد الاعتبار القضائي صدور حكم من المحكمة بإعادة اعتبار المحكوم عليه ضمن شروط وإجراءات معينة، وللمحكمة السلطة التقديرية في منح إعادة الاعتبار للمحكوم عليه اذا رأت انه جدير بذلك كما لها الحق في رفض طلب إعادة الاعتبار اذا تبين لها ان البيانات المتوفرة غير كافية للتأكد من تمتعه بحسن السلوك.

ونلاحظ من خلال ما سبق ان رد الاعتبار القضائي يختلف عن رد الاعتبار القانوني في انه لا يكون الا بموجب حكم قضائي وبناء على طلب يقدمه المحكوم عليه للمحكمة، كما ان مدد رد الاعتبار القضائي قصيرة على عكس مدد رد الاعتبار القانوني، وهناك فرق مهم بين رد الاعتبار القضائي والقانوني ان الأخير لا يملك احد حق الغاءه بينما رد الاعتبار القضائي يمكن الغاءه من قبل المحكمة التي أصدرت الحكم كما ان رد الاعتبار القضائي لا يصدر الا مرا واحدة عكس رد الاعتبار القانوني الذي يمكن ان يصدر اكثر من مرا.

إجراءات رد الاعتبار

تقتصر إجراءات رد الاعتبار على رد الاعتبار القضائي دون رد الاعتبار القانوني الذي لا يتطلب إجراءات معينة يكفي توافر شروطه القانونية حتى يتحقق، بينما يحتاج رد الاعتبار القضائي يحتاج الى إجراءات معينة من أجل المطالبة به وهذه الإجراءات تتمثل في الجهة التي يقدم اليها الطلب ومن خلال الجهة المختصة يقدم للمحكمة المختصة برد الاعتبار وسوف نتناولهم بشيء من التفصيل.

أولا : الجهة التي يقدم اليها رد الاعتبار

أوضح المشرع الفلسطيني من هي الجهة التي يجب أن يقدم اليها طلب رد الاعتبار في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني المادة (441) حيث نصت على انه " يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة الى النائب العام، ويجب أن تشمل العريضة على البيانات اللامة لتعيين شخصية الطالب رد الاعتبار، وان يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ ذلك الحين."

يقوم النائب العام بالتحقق من الطلب والتأكد من تاريخ إقامة طالب رد الاعتبار في كل مكان نزله منذ الحكم عليه ومدة تلك الإقامة والتأكد من سلوكه خلال هذا الوقت ويتقصى ما يراه مناسبا من المعلومات ويرفق هذا التحقيق الى طلب رد الاعتبار ومن ثم يرفعه للمحكمة خلال شهر من تاريخ تقديمة بموجب تقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي بنيت عليه، كما يجب أن يرفق مع الطلب صورة عن الحكم الصادر على طالب رد الاعتبار، شهادة بسوابقه، تقرير يبين سلوكه أثناء إقامة في مركو الإصلاح والتأهيل، حيث أوجب المشرع تقديم الطلب من قبل النيابة العامة خلال شهر من تقديمه لها من قبل طالب رد الاعتبار.

ثانيا : المحكمة المختصة برد الاعتبار بين المشرع الفلسطيني المحكمة المختصة بنظر طلب رد الاعتبار وهي محكمة البداية حيث جاء في نص المادة (437) من قانون الإجراءات الجزائية انه " يجوز رد الاعتبار الى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة ويصدر الحكم بذلك بناء على طلب من محكمة البداية التابع لها محل إقامته."

وهنا نرى ان المشرع الفلسطيني جعل المحكمة المختصة في الفصل بطلب رد الاعتبار هي محكمة البداية التابع لمحل إقامة المحكوم عليه، وحدد مدة معينة لتقديم طلب رد الاعتبار الى المحكمة الا أن غالبية التشريعات لم تحدد مدة معينة للفصل في طلب رد الاعتبار وعرضه على المحكمة المختصة.

الفرع الثاني: الفصل في طلب رد الاعتبار

تمر مرحلة الفصل في طلب رد الاعتبار بعدة مراحل وتتمثل في الرد على طلب رد الاعتبار او رفض الطلب اما لسبب متعلق بسلوك المحكوم عليه او لسبب اخر وسوف نتحدث عن هذه المراحل كالتالي:

أولا : إجابة الطلب برد الاعتبار

بعد أن تتحقق النيابة العامة حول طالب رد الاعتبار وتحرير التحقيق وارفاقه بطلب رد الاعتبار تحوله الى المحكمة المختصة ففي حال رأت المحكمة أن كافة الشروط القانونية المطلوبة لمنح حق رد الاعتبار متوفرة فإنها تحكم بقبول طلب رد الاعتبار المقدم من المحكوم عليه.

وفي هذا الخصوص نص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني في المادة (443) على انه " تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المداولة ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة وطالب رد الاعتبار ، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازما من المعلومات، يكون اعلان الطالب بالحضور الى الجلسة بثمانية أيام على الأقل ويقبل الطعن بالحكم بطريق الاستئناف اذا بني على أساس الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن في هذا القانون"

ثانيا : رفض طلب رد الاعتبار بسبب سلوك المحكوم عليه

تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب رد الاعتبار ، وكون سلوك المحكوم عليه من الشروط الجوهرية لقبول طلب رد الاعتبار فإن للمحكمة رفض طلب رد الاعتبار في حال كان سلوك المحكوم عليه لا يشير الى أنه صلح وتغير بالتالي يكون غير مستحق لإعادة اعتباره، ومتى ما رفضت المحكمة طلب رد الاعتبار بسبب راجع لسلوك المحكوم عليه فانه لا يتمكن من إعادة تقديم طلب رد الاعتبار الا بعد سنتين من تاريخ رفض طلب رد الاعتبار الأول، وهذا ما نصت عليه المادة (447) من قانون الإجراءات الجزائية فجاء فيها انه " اذا رفض طلب رد الاعتبار لسبب راجع الى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده الا بعد مضي سنتين".

ثالثا : رفض طلب رد الاعتبار لأسباب أخرى

كما ذكرنا سابقا قد ترفض المحكمة طلب رد الاعتبار بسبب سلوك المحكوم عليه الا أنه هناك أسباب أخرى قد ترفض المحكمة طلب رد الاعتبار بسببها تعود لتوافر الشروط القانونية لرد الاعتبار القضائي مثال عدم انهاء المدة الزمنية اللازمة او عدم تنفيذ العقوبة بالكامل او عدم توافر أي شرط من الشروط التي أوجبها المشرع حتى يتمكن المحكوم عليه من طلب رد اعتباره فتقضي المحكمة برفض طلب رد الاعتبار لسبب غير سلوك المحكوم عليه.

مع احتمال رفض طلب رد الاعتبار لسبب غير سلوك المحكوم عليه من قبل المحكمة المختصة كانعدام احد الشروط اللازمة للتمتع بإعادة رد الاعتبار الا أن المشرع منح المحكوم عليه فرصة إعادة تجديد طلب رد الاعتبار متى توافرت الشروط اللازمة القانونية من جديد وهذا ما نصت عليه المادة (447) من قانون الإجراءات الجزائية حيث جاء فيها انه " وفي الأحوال الأخرى يجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها".