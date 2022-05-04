حراك المعلمين الموحد يعلن استمرار الإضراب غدا الخميس

وطن: أكد حراك المعلمين الموحد استمرار فعاليات الاضراب ابتداءً من صباح يوم الخميس القادم 5-5-2022 والمغادرة الساعة 11 ظهراً، أما موظفي وزارة التربية والتعليم ومديرياتها في كافة المحافظات فستكون مغادرتهم أماكن العمل الساعة 12 ظهراً.

ويخوض المعلمون منذ أكثر من شهر اضرابا عن التعليم بشكل منفرد (بعيدا عن الاتحاد) للضغط على الحكومة لتلبية العديد من المطالب على رأسها رفع علاوة طبيعة العمل أسوة بموظفي المهن الأخرى في الحكومة.

فيما يلي نص بيان حرك المعلمين الموحد:

بسم الله الرحمن الرحيم

المعلمون والمعلمات الأفاضل نرسل إليكم أطيب التحيات والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد أعاده الله عليكم وانتم بكامل الصحة وموفور العافية و قد تحققت أمانيكم و نلتم حقوقكم . أيها الصامدون المحتسبون وجب علينا في الحراك تبيان الأمور التالية :

أولا : الراتب هو حق للمعلم وليس سيفا مسلطا عليه يستخدم لتطويعه وكسر ارادته وثنيه عن حقه ونحن نطالب الجهات المعنية بتوضيح ما حصل من قرصنة للراتب فما تم هو اجراء غير قانوني وغير اخلاقي وإن تم ذلك عن قصد سيكون له تبعاته وسيكون الرد بحجم الاجراء فكما قلنا سابقا إن المساس بأي معلم ماليا او اداريا يعني المساس بكافة معلمي الوطن ولا خطوط حمراء عند المساس بالمعلمين .

ثانيا : نؤكد على استمرار فعاليات الاضراب ابتداءا من يوم الخميس القادم 5-5-2022 من الصباح و المغادرة الساعة 11 ظهراً ، ومغادرة موظفي وزارة التربية والتعليم ومديرياتها في كافة المحافظات الساعة 12 ظهراً .

ثالثا : ندعو زملاءنا المعلمين لرص الصفوف وأن يكونوا جسما واحدا ، فالحال والمصير والهدف واحد ، و لا يقفوا متفرجين او محايدين في معركة المعلم في تحصيل حقوقه .

رابعا: الطريقة الوحيدة لحل الأزمة وانتظام التعليم هي الاستجابة لمطالب المعلمين التي باتت معروفة وواضحة لدى جميع الجهات، و إن أي تمديد للعام الدراسي دون تحقيق مطالبنا سيكون بمثابة تمديد للإضراب وفعالياتنا الأخرى.

حراك المعلمين الموحد2022

الأربعاء 4-5-2022 م