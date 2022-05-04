بتراجع 38 خطوة للوراء.. فلسطين من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة

وطن: تحت عنوان "عصر الاستقطاب الجديد"، نشرت منظمة "مراسلون بلا حدود" -مقرّها باريس- تصنيفها الجديد لحرية الصحافة في دول العالم وفقاً لمؤشر حرية الصحافة العالمي.

وأشارت المنظمة في تقريرها الذي نشرته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إلى أن هذا العام سجّل رقماً قياسياً مع تصنيف 12 دولة إضافية في الخانة الحمراء، وهي الدول التي يعيش فيها الصحافيون أوضاعاً "سيئة جداً".

وجاء ترتيب فلسطين في تصنيف المنظمة 170 عالميا من أصل 180 دولة شملها التصنيف و الـ 19 عربيا. وقالت المنظمة في إشارة إلى ممارسات الاحتلال، إن "الصحافيين دفعوا ثمناً باهظاً سواء خلال اعتداءات الاحتلال في القدس المحتلة عام 2021 أو خلال "العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة حيث قتل صحافيان في قصف".

وبمقارنة ترتيب فلسطين هذا العام بالعام الماضي، نجد أن حرية الصحافة فيها تراجعت بشكل كبير، إذ جاء ترتيبها وفق مقياس حرية الصحافة التابع لمنظمة مراسلون بلا حدود، (132) على مستوى العالم العام الماضي، أي بتراجع 38 خطوة للوراء عن العام الجاري.

ووفق متابعة شبكة وطن الإعلامية، فإن اللافت في تقرير المنظمة أن دولا عربيا تعيش صراعات وحروب وانقسامات، جاء ترتيبها أفضل من ترتيب فلسطين، مثل الصومال جاء ترتيبها 9 عربيا و 140 عالميا، وليبيا 10 عربيا و 143 عالميا، والسودان 11 عربيا و 151 عالميا، واليمن 18 عربيا 169 عالميا، فيما جاءت سوريا والعراق بعد فلسطين عربيا وعالميا على التوالي.

وجاء تصنيف دولة الاحتلال 83 على مستوى العالم في حرية الصحافة، فيما جاءت النرويج الأولى على مستوى العالم، أما كوريا الشمالية فقد جاءت الأخيرة وفق التصنيف.

وقد استندت المنظّمة في تصنيفها إلى 5 عوامل أساسية هي: السياق السياسي لكل دولة، الإطار القانوني لعمل الصحافيين، السياق الاقتصادي، والسياق الاجتماعي والثقافي، الأمان المتاح للصحافيين في عملهم.

يُذكر أن منظمة مراسلون بلا حدود كانت قد ناشدت المحكمة الجنائية الدولية في 2018 للتحقيق في "جرائم الحرب" المرتكبة في سياق مسيرات العودة، بعد استشهاد صحفيَين اثنين في قطاع غزة وما صاحب ذلك من إصابات عديدة. وفي مارس/آذار 2021، خلصت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في ذلك الوقت، فاتو بنسودة، إلى وجود عناصر كافية لفتح تحقيق رسمي، لكن شيئاً من ذلك لم يحصل حتى الآن.

وبالإضافة إلى العنف الجسدي الذي ترتكبه قوات الاحتلال خلال مظاهرات الجمعة، لاحظت مراسلون بلا حدود تصاعد موجة العنف ضد الصحفيين الفلسطينيين، سواء في سياق العدوان العسكري الذي شُن على قطاع غزة في مايو/أيار 2021 أو بعد الاحتجاجات التي أعقبت قمع المقدسيين في حي الشيخ جراح أو في خضم موجة التوترات والمواجهات في حرم المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الجاري.

وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من مايو من كل عام، وهو اليوم الذي حددته منظمة اليونسكو، أطلقت شبكة وطن الاعلامية حملة إعلامية، تتضمن شهادات مصورة لصحفيين تعرضوا لانتهاكات من الاحتلال والأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وغزة، وتصريحات لمدافعين عن الحقوق والحريات العامة في فلسطين.

وطالبت الشبكة بوقف جميع أشكال الانتهاكات بحق سفراء الكلمة الحرة، وتدعو المؤسسات الحقوقية الدولية للضغط على دولة الاحتلال من أجل وقف ممارساتها العنصرية وملاحقة ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المتكررة بحق الصحافة الفلسطينية. كما تطالب بالإسراع في إقرار قانون حق الحصول على المعلومات، باعتبار الحصول على المعلومات أحد الحقوق الإنسانية التي لا تزال مغيبة ضمن تشريع أو إطار قانوني يحمي ويتيح وينظم هذا الحق في فلسطين.. للاطلاع على الحملة اضغط هنا

فيما يلي ترتيب الدول العربية حسب التصنيف: