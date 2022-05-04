بعد دعوة اوروبية لحظر استيراده من روسيا.. أسعار النفط تقفز 3 دولارات

وطن: قفزت أسعار النفط صباح اليوم الأربعاء بحدود 3 دولارات للخامين القياسيين، وذلك بعد وقت قصير على دعوة رئيسة المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي إلى حظر واردات النفط الروسي، في إطار حزمة سادسة من العقوبات التي تستهدف موسكو بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3 دولارات ليصل سعر البرميل إلى 107.97 دولارات، فيما قفزت العقود الآجلة للنفط الأميركي القياسي، خام غرب تكساس الوسيط، 3 دولارات أيضا ليستقر سعر البرميل عند 105.41 دولارات.

ويأتي هذا الارتفاع بعد أن ارتفعت أسعار النفط في بداية المعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، مدفوعة ببيانات صناعية أظهرت تراجعا في مخزونات الخام والوقود الأميركية، الأمر الذي أثار مخاوف مرتبطة بالإمدادات.

وتخطى خام برنت مستوى 106 دولارات للبرميل مرتفعا بنسبة 1.13% فيما صعد الخام الأميركي بنسبة 1.25% متجاوزا مستوى 103 دولارات للبرميل.

ويأتي ارتفاع الأسعار على خلفية دعوة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون در لاين، دول الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء إلى حظر واردات النفط الروسي، في إطار حزمة سادسة من العقوبات التي تستهدف واردات النفط الروسية بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

(المصدر- سكاي نيوز)