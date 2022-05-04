وفد من حماس يزور موسكو لاجراء مباحثات مع المسؤولين الروس

وطن: كشف مصدر أن وفدًا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) توجه الليلة إلى موسكو لإجراء مباحثات وصفت بانها "مهمة" مع المسؤولين الروس.

وأوضح المصدر أن الوفد يرأسه نائب رئيس حماس في الخارج موسى أبو مرزوق، ويضم القياديين فتحي حماد، وحسام بدران، بالإضافة لممثل الحركة في موسكو.

وبحسب المصدر، فإن وفد حماس سيجري مجموعة لقاءات مع القائمين على وزارة الخارجية الروسية ومسؤولين آخرين.

وبيّن المصدر أن وفد حماس سيناقش مع المسؤولين الروس الأوضاع في القدس، والتطورات الميدانية على الساحة الفلسطينية والعلاقة الثنائية بين روسيا والحركة.

وتأتي زيارة وفد حماس القيادي إلى موسكو في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الروسية الإسرائيلية توترًا ملحوظًا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وكان وفد من حماس أجرى نهاية ديسمبر/ كانون أول الماضي زيارة مماثلة للعاصمة موسكو، وتباحث مع المسؤولين الروس في عديد القضايا.

(المصدر- وكالة صفا)