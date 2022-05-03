اعتقال شبان في اللد والناصرة بحجة إطلاق ألعاب نارية خلال صفارات "قتلى إسرائيل" وإهانة علمها

وطن: اعتقلت شرطة، 4 شبان من اللد، زعمت أنهم اعتدوا على عناصرها مساء الثلاثاء في المدينة، خلال صفارة الإنذار التي أُطلِقت لإحياء ما يُسمّى ذكرى "قتلى جنود إسرائيل".

وذكرت شرطة الاحتلال في بيان أنه "خلال نشاط للشرطة في مدينة اللد، لاحظ رجال (عناصر) الشرطة إطلاق الألعاب النارية من أحد المجمعات خلال صفارة الإنذار ليوم ذكرى قتلى الحروبات والهجمات".

وأضاف بيان الشرطة: "وبالتالي دخلوا المكان (عناصر الشرطة) لتنفيذ القانون، حيث واجهوا مقاومة عنيفة (شرسة) من السكان المحليين، بما في ذلك الاعتداء على رجال الشرطة".

وتابع: "وعليه ألقت الشرطة القبض على 4 من السكان، للاشتباه في قيامهم بالاعتداء على رجال الشرطة، إلى جانب ضبط الألعاب النارية".

وأشار البيان إلى أنه "سيتم عرضهم على المحكمة، للنظر في تمديد اعتقالهم".

واعتقلت شرطة الاحتلال، في وقت سابق الثلاثاء، أربعة فتية (13 - 16 عاما) من مدينتي الناصرة والرملة، بحجة "إهانة علم إسرائيل".

وأعلنت شرطة الاحتلال، في بيان، تمديد اعتقال فتى من الناصرة (16 عاما) حتى يوم غد الأربعاء، الرابع من أيار/ مايو الجاري، في قرار صدر عن المحكمة في الناصرة.

وتنسب الشرطة للفتى شبهات بأنه أقدم على تنكيس علم "إسرائيل" بعد أن كان قد عُلق فوق عامود في أحد شوارع المدينة.

(عرب 48)