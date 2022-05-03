بنك فلسطين يدعو لعدم التعاطي مع رسائل مشبوهة تبلغ عن حملة وجوائز وهمية للبنك

وطن: دعا بنك فلسطين عملائه إلى عجم التعاطي مع رسائل تتضمن روابط مشبوهة تبلغ عن حملة وجوائز مالية وهمية.

وقال البنك في بيان له، مساء الثلاثاء، وصل وطن، "نود التنويه إلى انتشار رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الحديثة وعبر تطبيق "واتساب" على وجه الخصوص، تتضمن روابط إلكترونية مشبوهة، وتبلغ عن حملة وهمية منسوبة لبنك فلسطين بجوائز مالية".

وأضاف البنك: يرجى عدم التعاطي مه هذه الروابط حرصا على أمن معلوماتكم الشخصية والمالية المخزنة على هواتفكم.

وتابع: كما نرجو التأكيد أن صفحة بنك فلسطين على موقع فيسبوك الموثقة بالإشارة الزرقاء وعناوين الموقع الإلكتروني هي المعتمدة للإعلان عن أي حملة جديدة للبنك.