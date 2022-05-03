مستوطنون يخربون غرفا زراعية في كفر الديك غرب سلفيت

وطن: خرب مستوطنو "بروخين" و"علي زهاف"، اليوم الثلاثاء، ثلاث غرف زراعية تعود لكل من أحمد علي الأحمد، وناجح حرب، وورثة المرحوم جميل حسين، في الجهة الشمالية الغربية من بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وقال المواطن أحمد الأحمد إن "المستوطنين تسللوا إلى أراضينا الواقعة في منطقة خلة القمح-سوسية، وخلعوا أبواب البيوت، وكسروا الشبابيك، ودمروا غرفة المواطن ناجح حرب بشكل كامل."

وأضاف أن هذه ليست المرة الأولى التي يعتدي المستوطنون فيها على الغرف الزراعية في هذه المنطقة.

(وفا)