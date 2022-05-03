توضيح من وزارة الاقتصاد في غزة حول سعر ربطة الخبز

وطن: أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة مساء يوم الثلاثاء توضيحا بخصوص سعر ربطة الخبز في القطاع.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن "سعر ربطة الخبز بـ7 شيكل ووزن 2.500 كيلو جرام للمستهلك".

وشددت على أنها ملتزمة بتقديم الدقيق للمخابز بسعر مدعوم حتى اللحظة 97 شيكلا الشوال لجميع مخابز قطاع غزة.

ولفتت وزارة الاقتصاد إلى أن السعر في المخبز 7 شيكل أما خارج المخبز (نقاط البيع والسوبرماركات) تخضع للتنافس بين المخابز، وفق قولها.

وقالت إنها تراقب أسعار الدقيق والقمح عالمياً وما يطرأ عليها من ارتفاعات من حين لآخر، ومستمرة في تقديم الدقيق للمخابز بالسعر 97 شيكلا.

وأشارت إلى أنها "تعمل ما في وسعها للحفاظ على السعر للمواطن بالشكل المناسب والعادل الذي يراعي مصلحة الجميع من المواطنين وأصحاب المخابز وموردي الدقيق".