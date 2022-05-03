محمد الحلبي.. موظف في مؤسسة دولية معتقل لدى الاحتلال منذ 6 سنوات يصر على براءته

وطن: رغم مرور نحو 6 سنوات على اعتقال الاحتلال محمد الحلبي بزعم تحويل عشرات الملايين من الدولارات من مؤسسة خيرية دولية إلى حركة حماس في غزة، لم تتم إدانته بعد ولا يزال معتقلا.

ولم تعثر المؤسسة الخيرية، "وورلد فيجين" المسيحية التي تعمل في جميع أنحاء العالم، ولا المدققون المستقلون، ولا الحكومة الأسترالية، على دليل يثبت ارتكاب الحلبي أي مخالفة.

ويقول محاميه إنه رفض العديد من صفقات الإقرار بالذنب التي كانت ستمنحه الحرية منذ سنوات. وانتهت المرافعات الختامية في سبتمبر، وأمس الاثنين، طلب الادعاء جلسة أخرى لتمديد اعتقاله.

وتتعمد دولة الاحتلال تشويه سمعة الجماعات التي تقدم مساعدات او دعما للفلسطينيين، لتعزيز احتلالها العسكري لفلسطين.

المصدر: أ ب