دولة الاحتلال تسعى لتحويل زيارة بايدن المرتقبة إلى "قمة إقليمية"

وطن: بحث البيت الأبيض مع المسؤولين في مكتب رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، إمكانية عقد اجتماع لقادة المنطقة في إطار زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، للشرق الأوسط، المقررة في نهاية حزيران/ يونيو المقبل.

جاء ذلك بحسب ما كشف تقرير للمراسل السياسي في موقع "واللا" الإسرائيلي، باراك رافيد، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى؛ علما بأن بايدن كان قد قبل دعوة بينيت لزيارة دولة الاحتلال خلال مكالمة هاتفية بين الاثنين في 24 نيسان/ أبريل الماضي.

وقال مسؤول إسرائيلي إن مستشار "الأمن القومي" الإسرائيلي، إيال حولاتا، اجتمع مع نظيره الأميركي، جيك سوليفان، في البيت الأبيض، غداة المحادثة الهاتفية بين بينيت وبايدن، الأسبوع الماضي، وناقشا الزيارة المقبلة لبايدن.

وناقش الاثنان عقد اجتماع بين بايدن وبينت وعدد من زعماء المنطقة، إما في دولة الاحتلال أو في دولة أخرى "كوسيلة لمواصلة زخم قمة النقب" التي انعقدت في دولة الاحتلال في أواخر آذار/ مارس لتعزيز "اتفاقات أبرهام".

وشدد التقرير على أن البيت الأبيض يعتبر أن اجتماعا للقيادات الإقليمية في الشرق الأوسط يترأسه بايدن، من شأنه أن يبعث إشارات تؤكد على القيادة الأميركية للمنطقة ونفوذ واشنطن و"التزامها" تجاه حلفائها في الشرق الأوسط في وقت الذي يشعر فيه عدد من هؤلاء الحلفاء، بأن الولايات المتحدة قد بدأت بالانسحاب تدريجيًا من المنطقة.

وأوضح مسؤول إسرائيلي أن المباحثات في هذه المسألة لا تزال في مراحلها الأولى، ومن غير الواضح ما إذا كان من الممكن عقد مثل هذا الاجتماع الإقليمي. ولفت التقرير إلى أن "إسرائيل مهتمة جدا بزيادة زخم زيارة بينيت وعقد قمة إقليمية، وما زالت المحادثات بين الطرفين حول هذه القضية جارية".

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن تتم في الأسبوعين الأخيرين من حزيران/ يونيو المقبل، وأن تكون الزيارة قصيرة نسبيًا، حيث سيقضي بايدن ما بين 24 و36 ساعة، وسيلتقي بمسؤولين إسرائيليين في القدس ومسؤولين فلسطينيين في بيت لحم.

وستكون هذه أول زيارة يقوم بها بايدن إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه. ولم يتضح بعد ما إذا كان سيستغل الرحلة لزيارة دول أخرى في المنطقة. ووصل فريق من البيت الأبيض إلى دولة الاحتلال يوم الاثنين لبدء محادثات مع حكومة الاحتلال بشأن الإعداد للزيارة.

يذكر أن وفدا أميركيا وصل إلى دولة الاحتلال، مساء الأحد، من أجل التحضير لزيارة بايدن، ، المرجّحة أن تكون نهاية الشهر المقبل، في زيارة كشفت عنها صحيفة "هآرتس"، أمس الإثنين، ولم تعلن الولايات المتحدة أو دولة الاحتلال عنها.

ويزور الوفد الأميركي أيضًا السلطة الفلسطينية، حيث تطرح فكرة أن تتضمّن زيارة بايدن لقاءً مع الرئيس محمود عباس، الذي تلقى مكتبه، الخميس الماضي، اتصالًا من البيت الأبيض، أُبلغ خلاله باحتمال زيارة بايدن.

ويبحث الوفد الأميركي فحوى الزيارة ومواعيدها المحتملة.

(عرب48)