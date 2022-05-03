القدس | الاحتلال يقتحم "وادي الربابة" بهدف إقامة كنيس يهودي على أراضي الحي



وطن: اقتحمت ما تسمى "سلطة الطبيعة" التابعة للاحتلال أرضا في حي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك في القدس المحتلة.

وقال أحمد سمرين أحد أصحاب الأرض، إن "سلطة الطبيعة اقتحمت أراضي وادي الربابة، وشرعت بترميم غرفة تعود للمواطن عمر سمرين، الذي توفي قبل ثلاثة أشهر، وذلك لإقامة كنيس يهودي".

وتبلغ مساحة وادي الربابة 210 دونمات، يعيش عليها أكثر من 800 مواطن مقدسي مهددون بالتهجير، وينتظرون قرارا من محكمة الاحتلال منذ أكثر من شهرين للبت في قضيتهم.