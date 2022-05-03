الخلافات بين روسيا ودولة الاحتلال تتصاعد بسبب "النازيين الجدد"

وطن: اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، "إسرائيل"، بدعم النازيين الجدد في أوكرانيا، مصعدا بدرجة أكبر خلافا بدأ عندما زعم لافروف أن أدولف هتلر من أصول يهودية.

وانتقدت دولة الاحتلال الإسرائيلي لافروف، أمس الإثنين، قائلة إن تصريحاته التي أدلى بها أثناء حديثه عن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، افتراء "لا يغتفر" يقلل من شأن مآسي المحارق النازية. وندد زعماء عدة دول غربية بتصريحات لافروف واتهم زيلينسكي روسيا بنسيان دروس الحرب العالمية الثانية.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد "متعارضة مع التاريخ" و "تفسر بدرجة كبيرة سبب دعم الحكومة الإسرائيلية الحالية لنظام النازيين الجدد في كييف".

وأكدت موسكو مجددا وجهة نظر لافروف بأن كون زيلينسكي من أصل يهودي لا يمنع أن يكون النازيون الجدد يحكمون أوكرانيا. وقالت في بيان "مناهضة السامية في الحياة اليومية وفي السياسة لم تتوقف بل على العكس يجري تغذيتها (في أوكرانيا)".

وجاء تأكيد لافروف أن هتلر من أصول يهودية، في مقابلة مع قناة تلفزيونية مع قناة إيطالية، يوم الأحد الماضي، ردا على سؤال عن سبب قوله إن روسيا تحتاج لتخليص أوكرانيا من النازيين إذا كان رئيسها نفسه يهوديا.

وأبدت دولة الاحتلال دعمها لأوكرانيا بعد الغزو الروسي في شباط/ فبراير ولكن على خجل، إذ تجنبت انتقاد موسكو مباشرة ولم تطبق العقوبات الرسمية المفروضة على الأثرياء المحيطين بالرئيس الروسي، إذ كانت تخشى من تصدع العلاقات مع موسكو التي تتمتع بنفوذ في سوريا المجاورة.

لكن العلاقات توترت وزاد ذلك في الشهر الماضي بعدما اتهم لبيد روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا؛ وصرح مرارا وتكرارا ضد روسيا، الأمر الذي تجنبه رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، الذي حاول لعب دور الوسيط بين كييف وموسكو في بداية الحرب.

وأعلنت خارجية الاحتلال، أمس الإثنين، أنها استدعت السفير الروسي في تل أبيب، أناطولي فيكتوروف، لإجراء محادثة توضيحية مع نائب المسؤول عن الشؤون الأوراسية في الخارجية، للتنديد بالتصريحات التي أدلى بها لافروف.

ورغم حديث لبيد، عن "محادثة قاسية" مع السفير الروسي، اكتفت مصادر دبلوماسية إسرائيلية بالحديث عن "إيضاح موقف إسرائيل"، وامتنعت عن نشر تفاصيل التوبيخ "لأن الطرفين اتفقا على ذلك".

(عرب 48)