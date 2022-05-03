لليوم الثاني على التوالي: الاحتلال يغلق حاجز بيت اكسا

وطن: أغلقت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، حاجز بيت اكسا العسكري شمال غرب القدس المحتلة، لليوم الثاني على التوالي وأعاقت مرور المركبات، وذلك في إطار التضييقات الممارسة على أهالي القرية.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز في كلا الاتجاهين، وتقوم بفتحه بين الفينة والأخرى لتمرير عدد قليل من السيارات، ثم تعود لإغلاقه لفترة طويلة ما تسبب في طوابير السيارات.

وأضافوا أن الحاجز العسكري هو المدخل الوحيد للقرية المعزولة، ويمنع أحد من دخولها سوى سكانها منذ 15 عاما، ما تسبب في هجرة الكثيرين منهم جراء اجراءات الاحتلال واعتداءاته.

يشار إلى أن قرية بيت اكسا هي القرية المتبقية من قرى غرب القدس، بعد أن هجرت سلطات الاحتلال سكان القرى المحيطة فيها (لفتا، وقالونيا، ودير ياسين، والقسطل) عام 1948.

(وفا)