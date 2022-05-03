أحمد الخزاعلة يترجل.. أول جندي أردني دمر دبابة للاحتلال في معركة الكرامة

وطن: توفي أمس الاثنين، احمد محمد الفضل الخزاعلة بني حسن، اول جندي اردني دمر دبابة اسرائيلية في معركة الكرامة.

وكان الخزاعلة صاحب اول قذيفة مدفع دبابة اردني أطلقت في معركة الكرامة واسفرت عن تدمير اول دبابات الاحتلال، فلم يكتفي بتدمير الأولى بل ألحق فذيفته في الدبابة الثانية فدمرها، قبل ان يقصف الاحتلال دبابته ويصيبه بجراح خطيرة، تعافى منها لاحقا، وفق ما أرود موقع "المدينة نيوز".

يذكر أن معركة الكرامة استمرت لمدة 15 ساعة بين جيش الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية والقوات المسلحة الأردنية في بلدة الكرامة الأردنية في 21 مارس 1968 أثناء حرب الاستنزاف، حين حاولت قوات الاحتلال، احتلال نهر الأردن لأسباب يعتبرها استراتيجية. وقد عبرت النهر فعلاً من عدة محاور مع عمليات تجسير وتحت غطاء جوي كثيف. فتصدى لها الجيش الأردني على طول جبهة القتال من أقصى شمال الأردن إلى جنوب البحر الميت بقوة. وفي قرية الكرامة اشتبك الجيش العربي والفدائيون مع قوات الاحتلال، مما اضطر الإسرائيليين إلى الانسحاب الكامل من أرض المعركة تاركين وراءهم ولأول مرة خسائرهم وقتلاهم دون أن يتمكنوا من سحبها معهم.