الاحتلال يقرر نقل الأسير المضرب عن الطعام لليوم الـ62 خليل عواودة للمستشفى فورا لخطورة وضعه الصحي

وطن: أفادت مؤسسة "مهجة القدس" بأن محكمة الاحتلال العليا قررت نقل الأسير المضرب عن الطعام لليوم 62 على التوالي خليل عواودة إلى مستشفى "ٱساف هروفيه" فورا نظرا لخطورة وضعه الصحي.

ويخوض الأسير عواودة (40 عاماً) من بلدة إذنا، غربي الخليل إضرابا متواصلا عن الطعام منذ 3 مارس/آذار 2022، من أجل إنهاء اعتقاله الإداري.

يذكر أن قوات الاحتلال، اعتقلت عواودة في 27 ديسمبر/كانون الأول 2021، وحوّلته في 5 يناير/كانون الثاني 2022 إلى اعتقال إداري لمدة ستة أشهر من دون توجيه أي تهمة له، وفور إعلان إضرابه عن الطعام، زجته سلطات الاحتلال داخل زنازين سجن "عوفر".