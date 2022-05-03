نيابة الاحتلال تُقدم 35 لائحة اتهام ضد المعتقلين على خلفية أحداث الأقصى

وطن: قدمت نيابة الاحتلال يوم أمس الاثنين، 35 لائحة اتهام ضد معتقلين من البلدة القديمة في القدس، وفقاً لما جاء في بيان شرطة الاحتلال.

وأعلنت شرطة الاحتلال أنها أنهت التحقيق مع عشرات الشُبّان الذين اعتقلوا أثناء المواجهات بالقدس في شهر رمضان المبارك.

وقدّرت شرطة الاحتلال أعداد المعتقلين أثناء المواجهات بـ200 معتقل، لا تزال التحقيقات مع معظمهم مستمرة في هذه الأيام ولم تنته بعد.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت مئات الفلسطينيين في شهر رمضان من المسجد الأقصى والقدس، منهم نحو 476 فلسطينياً في الجمعة الثانية من رمضان عقب الاعتداء عليهم في المصلّى القِبْلي.

وقد أُفرج عن جزء كبير منهم بكفالات مالية وبشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى.