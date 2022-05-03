شبكة وطن الإعلامية تطلق حملة إعلامية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

رام الله – وطن: بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من مايو من كل عام، وهو اليوم الذي حددته منظمة اليونسكو، أطلقت شبكة وطن الاعلامية حملة إعلامية، تتضمن شهادات مصورة لصحفيين تعرضوا لانتهاكات من الاحتلال والأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وغزة، وتصريحات لمدافعين عن الحقوق والحريات العامة في فلسطين، تدعوا لوقف جميع أشكال الانتهاكات، والإسراع في إقرار قانون حق الحصول على المعلومات، وتوفير بيئة ديمقراطية حاضنة للحريات الإعلامية في فلسطين.

وتتعمد قوات الاحتلال إيقاع الأذى في صفوف الصحافيين ومنعهم من نقل الحقيقة، وتنوعت الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحافيين، عبر استهدافهم بالقتل، أو إصابتهم بجروح أو كسور أو حروق، أو تحطيم المعدات الصحفية، أو بالاعتقال التعسفي، فتواصل سلطات الاحتلال اعتقال (15) صحفيًا في معتقلاتها، وفق بيان صدر عن نادي الاسير أمس بهذه المناسبة.

ووثقت مؤسسات حقوقية 27 انتهاكا "إسرائيليا" بحق الصحفيين خلال شهر نيسان/ ابريل المنصرم، حيث أن ممارسات الاحتلال في المسجد الاقصى بمدينة القدس خلال شهر رمضان، انتهكت كافة الحقوق والحريات التي تكفلها القوانين والمواثيق الدولية.

من جانبها، لفتت لجنة دعم الصحفيين الى أنه ومنذ بداية العام الحالي 2022 م ارتكب الاحتلال الإسرائيلي، وفقا للتقارير الشهرية التي تصدرها اللجنة أكثر من(220) انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية.

أما على صعيد، محاربة المحتوى الفلسطيني وخاصة المناهض للاحتلال وسياساته، فإن العديد من الصحفيين تعرضوا لانتهاكات من قبل إدارات مواقع التواصل الاجتماعي والتي بلغت منذ بداية العام الحالي أكثر من ( 60) انتهاكاً لمواقع إعلامية وحسابات الصحفيين، حيث تنوعت بين حذف وحظر وتقييد المنشورات والصفحات.

وعن الانتهاكات الفلسطينية الداخلية للصحافة، تشير احصاءات نقابة الصحفيين الى وجود قرابة المئة انتهاك بشكل سنوي من قبل الاجهزة الامنية في الضفة وغزة.

ولمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، تحيي وتهنىء شبكة وطن الاعلامية الصحفيين في يوم حريتهم المفقودة، وتطالب بوقف جميع أشكال الانتهاكات بحق سفراء الكلمة الحرة، وتدعوا المؤسسات الحقوقية الدولية للضغط على دولة الاحتلال من أجل وقف ممارساتها العنصرية وملاحقة ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المتكررة بحق الصحافة الفلسطينية.

كما تطالب شبكة وطن الإعلامية بالاسراع في إقرار قانون حق الحصول على المعلومات، باعتبار الحصول على المعلومات أحد الحقوق الإنسانية التي لا تزال مغيبة ضمن تشريع أو إطار قانوني يحمي ويتيح وينظم هذا الحق في فلسطين.