سلم قرارات بمنع البناء.. الاحتلال يقتحم مسافر يطا

وطن: اقتحمت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، تجمع الجوايا في مسافر يطا.

ووفق مصادر محلية فإن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اقتحمت التجمع وتُسلّم قرارات بمنع البناء والهدم.

كما اقتحمت عددا من الآبار والمناطق الأثرية، وهددت المواطنين ورعاة الأغنام من استخدامها أو العبث بها.

وقال مسؤول لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد عمور، إن طواقم ما يسمى "سلطة الآثار" الإسرائيلية برفقة قوات الاحتلال، داهمت بئرا أثريا في منطقة بيرين بمسافر يطا، وهددت المواطنين ورعاة الأغنام باستخدام البئر أو الاقتراب منه، بحجة أنه أثري، كما داهمت منطقة الجزاء وصورت بئرا آخر فيها وحذرت الأهالي من الاقتراب منه أو استخدامه.