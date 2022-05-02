"حماس": تبني "القسام" لعملية سلفيت تدشين لمرحلة جديدة في الضفة

وطن: قال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع إن إعلان كتائب القسام تبني "عملية سلفيت" بمثابة تدشين مرحلة جديدة في مقاومة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة انتصاراً للمسجد الأقصى.

وأضاف القانوع في تصريح لإذاعة صوت الأقصى، مساء الاثنين، أن كتائب القسام بالإعلان عن تنفيذ "عملية سلفيت" هو تأكيد من جديد على جاهزيتها لحماية المسجد الأقصى وإفشال كل محاولات تقسيمه.

وتابع:" كرة اللهب وبنادق القسام ستحرق الاحتلال من كل الساحات في حال ارتكب أي حماقة ضد المسجد الأقصى أو أي عدوان على شعبنا".

وكانت كتائب القسام الجناح السكري لحركة حماس أعلنت في وقت سابق مسؤوليتها الكاملة عن "عملية سلفيت" التي وقعت قبل يومين وأدت إلى مقتل حارس أمن مستوطنة "آريئيل" قرب سلفيت، وإصابة مجندة أخرى.