ردًا على العدوان على الأقصى.. "القسام" تعلن مسؤوليتها عن عملية سلفيت

وطن: أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام مسؤوليتها الكاملة عن عملية سلفيت التي وقعت ليل الجمعة الماضية في مستوطنة "أرئيل".

وأكدت كتائب القسام الاثنين في بيان، بأن هذه العملية "تأتي ضمن سلسلةٍ من عمليات الرد على تدنيس المسجد الأقصى والعدوان عليه ولن تكون الأخيرة".

وأشارت إلى أن العملية جاءت رداً على عدوان الاحتلال الهمجي الغاشم على المسجد الأقصى المبارك وعلى المصلين في ساحاته "في عنجهيةٍ وصلفٍ لم يحسب العدو عواقبه بعد".

وقالت كتائب القسام " إذ نعلن عن هذه العملية النوعية البطولية والتي أربكت منظومات العدو؛ لتعلن الكتائب فخرها بمجاهديها أبناء القسام الميامين في الضفة المحتلة الذين لا زالوا يشرعون سيف القدس جنباً إلى جنب مع مقاومي شعبنا في كل بقاع أرضنا المحتلة".

وقتل مستوطن إسرائيلي، فجر السبت الماضي، في عملية إطلاق نار على مدخل مستوطنة "ارائيل" قرب مدينة سلفيت.