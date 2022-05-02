الاحتلال يحتجز عشرات المركبات عند حاجز بيت اكسا شمال غرب القدس

وطن: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عشرات المركبات عند حاجز بيت اكسا العسكري شمال غرب القدس، ومنعت مرورهم.

وأفادت مصادر محلية إن قوات الاحتلال منعت أيضًا عشرات المركبات من الدخول الى القرية بحجة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة وأنهم ليسوا من سكان القرية.

وأضافت المصادر أن طوابير المركبات اصطفت لساعات عند الحاجز في الاتجاهين، مناشدين المؤسسات الحقوقية الضغط على الاحتلال للتخفيف من معاناة أهالي القرية.