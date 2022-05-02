إصابات بالرصاص المطاطي والاختناق في مواجهات مع الاحتلال شرق طولكرم

وطن: أصيب، اليوم الاثنين، طبيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرات المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة كفر اللبد شرق طولكرم.

وأفاد شهود عيان، بأن مواجهات اندلعت عقب عملية الاقتحام، ما أدى إلى اصابة الطبيب عدنان أحمد محفوظ (70 عاما)، بعيار مطاطي في الرقبة، أثناء تأدية واجبه في علاج المصابين خلال المواجهات، في أول أيام عيد الفطر، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق، وتم معالجتهم ميدانيا.

(وفا)