خلال موجة وطن المفتوحة .. شقيق الأسير كريم يونس: ننتظر خروج كريم خلال الأشهر القادمة بفارغ الصبر

وطن: أكثر من 80 عيد مر على الأسير كريم يونس، بعيدا عن أهله، يحلم بتلك اللحظة التي يعانق بها الحرية، ويعيش مع عائلته أجواء العيد مرة أخرى.

وقال نديم يونس شقيق الأٍسير كريم يونس خلال حديثه للموجة المفتوحة "وطن وحرية" عبر شبكة وطن الإعلامية، ان ما يقارب 80 عيد مرت علينا، وكريم في الأسر، واليوم نأمل أن يكون كريم بيننا عما قريب شامخ ومنتصر.

ودعا يونس الاسرى الى ان تكون معنوياتهم عالية، حتى نيلهم الحرية، ورفعهم على اكتاف شعبهم وهم أحرار في ساحات القدس وشوارعها.

وعن انتظار والدته لكريم بعد 40 عاما من الاعتقال قال يونس " كل أمهات الأسرى هن مثل والدة كريم، ينتظرن أبناءهن الأسرى، ووالدتي صبرت كثيراً وعانت كثيراً حيث مرت العائلة بظروف جداً صعبة ولكننا نستبشر خيراً بالإجماع على قضية الأسرى وأنهم الأولوية الأولى، وأن يتم إطلاق سراحهم، وندعو الله أن يمنح الصحة لوالدتي حتى تستقبل كريم عند خروجه من الأسر".

وتابع يونس" أصدقاء كريم ومعظم من يسأل عنه هم أسرى محررين وغالباً ما يتحدثون عنه وعن سيرته" في حين ان والدتي دائماً ما تدعو ان لا تعيش أي أم في العالم ما عاشته بانتظار ابنها 40 عام وغالبا ما نحاول التخفيف عنها بالقول إنها أشهر قليلة قبل خروج كريم من السجن".

وأضاف" نقول للأسرى أننا دائماً معكم ولن نتخلى عن قضية ودرب الأسرى ونتمنى أن تكون اخر سنة في الأسر لكل الأسرى وان نحتفل ونفرح بتحرير فلسطين".