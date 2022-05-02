قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة وتمنع تغطية خطبة عيد الفطر من الحرم الإبراهيمي

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ثلاثة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.

واعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: ثائر طه عطا (45 عاما) من مدينة رام الله، وأحمد محمود علي عامر من مخيم الجلزون شمالا، وباسل منير أبو عليا (33 عاما) من بلدة المغير، شمال شرق رام الله، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أسيرين محررين من بلدة حزما شمال شرق القدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين عوض زياد كنعان، وعبد الله عقل الخطيب، بعد دهم منزليهما، وتفتيشهما، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسيرا محررا من بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل، ومنعت الصحفيين من تغطية خطبة عيد الفطر من الحرم الإبراهيمي الشريف.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مرشد محمد زعاقيق (47 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت نجلي زعاقيق مجدي ومهدي الأسبوع الماضي، وجميعهم أسرى محررون.

كما منعت قوات الاحتلال الصحفيين من دخول الحرم الإبراهيمي الشريف بمعداتهم وكاميراتهم، لتغطية خطبة عيد الفطر.

ونصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات بيت عوا وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.