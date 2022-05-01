عشية عيد الفطر.. الاحتلال يحرم أكثر من 4500 أسير من ذويهم

وطن: قال نادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الأحد، إن الاحتلال يواصل حرمان ما يزيد عن 4500 أسير من ذويهم، من بينهم 32 أسيرة بينهن أمهات، و160 طفلاً بينهم طفلة.

وأوضح النادي في بيانه، أن 25 أسيراً اعتقلتهم سلطات الاحتلال منذ ما قبل توقيع اتفاقية "أوسلو"، أقدمهم الأسيران كريم وماهر يونس؛ المعتقلان بشكل متواصل منذ أربعة عقود.

كما يواصل اعتقال العشرات من محرري صفقة "وفاء الأحرار"، بينهم الأسير نائل البرغوثي، وعلاء البازيان، ونضال زلوم، وسامر المحروم.

وبيّن أن 550 أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد، وأعلاهم حكماً الأسير عبد الله البرغوثي، المحكوم لـ67 مؤبّداً.

كما أشار إلى أن أكثر من 600 أسير ممن تم تشخيصهم من بينهم 200 حالة مرضية مزمنة، بينهم 22 أسيراً مصابون بالسّرطان وأورام بدرجات متفاوتة، أخطر هذه الحالات الأسير ناصر أبو حميد الذي يواجه وضعاً صحياً خطيراً، جرّاء إصابته بسرطان في الرئة.

وأفاد بأن الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 8 شهـداء ارتقوا في سجون الاحتلال، وهم؛ أنيس دولة الذي استُشهد في سجن عسقلان عام 1980، وعزيز عويسات في العام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السّايح استشهدوا عام 2019، وسعدي الغرابلي وكمال أبو وعر اللّذان استشهدا عام 2020، وآخرهم سامي العمور خلال 2021.