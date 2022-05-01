أرسنال يحسم مواجهة "الديربي" أمام وستهام يونايتد

وطن: حسم فريق أرسنال مواجهة "الديربي" أمام وستهام يونايتد بهدفين لواحد مساء الأحد في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل كل من روب هولدينج في الدقيقة 38، والبرازيلي جابرييل ماجاليس بالدقيقة 55 هدفي أرسنال، فيما جاء هدف وستهام يونايتد بواسطة جارود بوين في الدقيقة 45.

ويحتل أرسنال المركز الرابع برصيد 63 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن تشيلسي الثالث.

بدوره، حقق إيفرتون فوزاً ثميناً على ضيفه تشيلسي بهدف دون رد، لينعش آماله بالبقاء في دوري الأضواء، ويدين إيفرتون بفوزه للمهاجم البرازيلي ريشارليسون الذي دوّن الهدف الوحيد بالدقيقة 47.

ويحتل إيفرتون المركز 18 برصيد 32 نقطة، فيما يأتي تشيلسي في المركز الثالث بـ 66 نقطة.

وفاز توتنهام هوتسبير على ضيفه ليستر سيتي بثلاثية لهدف، وسجل كل من هاري كين في الدقيقة 22، والكوري الجنوبي هيونج مين سون "هدفان" بالدقيقتين 60، و79 على التوالي أهداف توتنهام، فيما دوّن النيجيري كيليتشي إيهياناتشو في الدقيقة 90 هدف ليستر سيتي الوحيد.

ويحتل توتنهام هوتسبير المركز الخامس برصيد 61 نقطة.