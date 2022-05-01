قوات الاحتلال تطلق النار باتجاه أراضي المواطنين شرق دير البلح

وطن: أطلقت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، نيران اسلحتها الرشاشة تجاه أراضي الموطنين شرق دير البلح شرق المنطقة الوسطى.

وأفادت مصاد رمحلية، بأن القلب والأبراج العسكرية شرق مدينة دير البلح أطلقت النار تجاه أراضي المواطنين، ورعاة الأغنام في المنطقة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل شبه ليومي بإطلاق النار تجاه أراضي المواطنين، والمزارعين ورعاة الأغنام على الحدود الشرقية للقطاع؛ تحت حجج أمنية واهية.