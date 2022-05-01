جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تهنىء العاملات والعاملين الفلسطينيات/ـين بمناسبة عيد العمال العالمي

وطن: تتقدم جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بأحر التهاني والتبريكات لكافة العاملات والعاملين الفلسطينيات/ـين بمناسبة عيد العمال العالمي. وتقدر الجمعية صمودهن/ـم أمام كافة أشكال الاستغلال الطبقي والاضطهاد من قبل الاحتلال الاستعماري، وانتهاكاته المستمرة لحقوق العاملات/ـيين في فلسطين المحتلة.

كما تؤكد الجمعية على تضامنها مع نضالهن/ـم الدؤوب والكفاح من أجل الحق في الحماية الاجتماعية والعمل اللائق وبما يكفل الكرامة والمساواة والعدالة