مصرع مواطن وإصابة آخر بحادث سير جنوب جنين

وطن: لقي مواطن يبلغ من العمر 51 عاماً من سكان مخيم جنين مصرعه إثر حادث سير وقع بالقرب من مفرق الجامعة العربية الامريكية جنوب جنين.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، ان إشارة وردت لغرفة العمليات حول وقوع حادث سير بالقرب من مفرق الجامعة العربية الامريكية، على الفور تحرك خبراء الحوادث والإسعاف إلى المكان وتبين أن الحادث وقع بين مركبتين نتج عنه وفاة مواطن وإصابة آخر، وتم نقل الجثمان والإصابة إلى مستشفى الرازي.

واكد ارزيقات، ان خبراء حوادث السير في شرطة المرور باشروا التحقيق للكشف عن ملابساته.



وأضاف ارزيقات، انه تم إبلاغ النيابة العامة والتحفظ على المتسبب بالحادث وجاري استكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.