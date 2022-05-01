الاحتلال يغلق الضفة والقطاع من الثلاثاء وحتى الجمعة

وطن: اعلن جيش الاحتلال، فرض إغلاق على الضفة الغربية وقطاع غزة، بدءا من يوم الثلاثاء المقبل (ثاني ايام العيد)، وذلك بحجة تقييم الأوضاع الأمنية خلال الفترة التي تتزامن مع ذكرى اقامة دولة الاحتلال.

ويبدأ الإغلاق يوم الثلاثاء 3 أيار/ مايو الذي يصادف ثاني أيام عيد الفطر، منذ الساعة 15:00، ويستمر حتى منتصف ليل الخميس - الجمعة 6 أيار/ مايو الجاري، بحسب ما جاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال.

وتشمل إجراءات الإغلاق فرض طوق أمني على الضفة الغربية المحتلة وإغلاق شامل للحواجز والمعابر، بالإضافة إلى إغلاق الحواجز مع قطاع غزة المحاصر (بيت حانون - إيريز وكرم أبو سالم).

(المصدر- عرب 48)