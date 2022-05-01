بينت معقبا على خطاب السنوار: حماس تسعى لاسقاط حكومتنا ولن ندعه ينتصر

وطن: عقّب رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت" صباح اليوم الأحد على خطاب رئيس حركة حماس بغزة يحيى السنوار وقال إنه "لن يسمح له بأن ينتصر".

وأضاف بينت في مستهل الجلسة الاسبوعية لحكومة الاحتلال اليوم: "سمعت السنوار يدعو منصور عباس إلى تفكيك الحكومة، وهذا واضح أن الحركة لا تحب هذه الحكومة، وربما لا تحب عملنا المشترك لصالح مواطني إسرائيل العرب".

وقال: "رغبة حماس بإسقاط حكومتنا توضح كل شيء وبهذا أيضًا لن نسمح للسنوار بأن ينتصر".

واثار خطاب السنوار سخطا اسرائيليا وذكر موقع مقرب من المخابرات الإسرائيلية، بأن زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار يشكل خطراً حقيقياً على مستقبل إسرائيل.



وأشار الموقع الإسرائيلي، إلى أنه من الجدير لإسرائيل أن تغتال يحيى السنوار في أقرب وقت ممكن، لأن إطلاق سراح هذا الرجل من السجون الإسرائيلية تسبب في تغييرات جذرية على الساحتين الفلسطينية والإقليمية بطريقة ليست في صالح إسرائيل.

وكان السنوار أكّد أمس أن "معركة العام الماضي لن يغمد سيفها حتى التحرير والعودة بإذن الله"، مشدّدًا على أنّ نتيجتها جاءت أكبر بكثير مما تمّ تقديره، وما زال صداها يتسع ببركة الأقصى".

وطالب رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة فصائل المقاومة وأجنحتها العسكرية بأن تكون على أهبة الاستعداد والجهوزية "فالمعركة لم تنتهي بانتهاء شهر رمضان بل ستبدأ بانتهائه"، داعيًا أبناء شعبنا وجماهير أمتنا للتجهّز لمعركة كبيرة إذا لم يكفَّ الاحتلال باعتداءاته بحق الأقصى.

وقال إنّ الخطة الجهنمية التي أعدها جيش الاحتلال واستخباراته لقطع رأس المقاومة في قطاع غزة ذهبت أدراج الرياح.

كما دعا القائمة العربية الموحّدة برئاسة منصور عباس إلى اتّخاذ قرار اليوم بالانسحاب من "الكنيست" الإسرائيلي، وعدم منح حكومة الاحتلال أي غطاء لتنفيذ اقتحاماتها في المسجد الأقصى المبارك وتهويد مدينة القدس المحتلّة.

(المصدر- صفا)