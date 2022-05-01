دولة الاحتلال: تشخيص 1,845 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في دولة الاحتلال، صباح اليوم، الأحد، تسجيل 1,845 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منذ أمس السبت، في حين بلغ مُعامل انتقال العدوى 0.84 ووصلت نسبة الفحوصات الموجة إلى 6.49%.

وأفادت معطيات نشرتها الوزارة اليوم، بتشخيص 1,600 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس، إثر إجراء 24,638 فحصا لتشخيص الإصابة بالفيروس؛ في حين أفادت بتسجيل 245 منذ منتصف الليلة الماضية.

ويرقد في المستشفيات حاليا 550 مريضا بكورونا، حالة 191 منهم وُصفت بالخطيرة، وبينهم 61 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي.

وسجلت ثلاث حالات وفاة جديدة وذلك لأول مروة منذ الجمعة، وبلغت 10,698 وفاة منذ بداية الجائحة. وأفادت الوزارة بأن معامل تناقل العدوى حاليا 0.84.

ويبلغ عدد مرضى كورونا حاليا 21,197 شخصا، حالة غالبيتهم العظمى طفيفة. كما يتواجد 21,678 شخصا في حجر صحي.