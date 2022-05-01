روسيا تعلن قصف مخازن اسلحة امريكية واوروبية في أوديسا

وطن: أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تدمير مخازن أسلحة أمريكية وأوروبية بصواريخ "أونيكس" عالية الدقة قرب اوديسا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحفية، إن القوات الجوفضائية الروسية قصفت بصواريخ جوية عالية الدقة 7 منشآت عسكرية من بينها: أربع نقاط لتجمع القوات العسكرية وتركيز المعدات، بالإضافة إلى 3 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في مناطق بجمهورية دونيتسك الشعبية ومناطق في مقاطعة خاركوف.

كذلك دمر الطيران العملياتي والتكتيكي نظامين من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس-300" الأوكرانية في منطقتي زابوروجيه وأرتيموفسك.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية مقاتلتين من نوع "سو-24" في مقاطعة خاركوف.

كما تم قصف مستودعا للذخيرة والوقود في زابوروجيه، بالإضافة إلى 15 نقطة تمركز للقوات الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إنه نتيجة نتيجة للضربات، تم القضاء على حوالي 140 فردا وتدمير 19 عربة مصفحة تابعة للقوات الأوكرانية.

وفي منطقة غروشيفاكي استهدفت القوات الصاروخية والمدفعية، 786 منطقة تمركز لقوات الجيش الأوكراني والمعدات العسكرية، و 24 مركز قيادة و3 مستودعات للصواريخ والمدفعية والذخيرة.

المصدر: RT