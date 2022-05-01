معركة وصول الربع مليون الى الأقصى ليلة القدر؟

كتب: وليد الهودلي

للحديث عن ملحمة الوصول لربع مليون فلسطيني للمسجد الأقصى ليلة القدر قصص طويلة وعجيبة يكتب عنها طويلا، فرغم المزارب والحواجز والمعّاطات (بوابات الدوران الحديدية للفرز بين المسموح والممنوع) والهويات الممغنطة والإجراءات المحددة للإعمار والانواع التي تجيزها عنصريتهم البغيضة، عدا عن الجدران العالية التي تحيط بالقدس ودوريات الامن والجيش و"حرس الحدو"د المتأهبة والمتربصة في كلّ مكان وحالة الترهيب والتخويف والأجواء التي صنعوها في الأقصى حيث أصبح الذاهب هناك ذاهب لساحة مواجهة وحرب لا لساحة صلاة وابتهال بسلام وامان، كان من المفروض أن لا يصل سوى بضع الاف الا ان الذين وصلوا على أقلّ التقديرات عشر أضعاف ما توقعته عبقرياتهم العنصرية التي تتفتّق عنها إجراءات النكد والمرمرة التي احاطوا بها القدس احاطة السوار بالمعصم.

ستجد من يحدّثك عن حالة الكرّ والفرّ بين الشباب والدوريات المتربصة وكيف غافلوا هذه الدوريات وغامروا وتسلّقوا الجدار بعد بحث مضن عن نقطة ضعف، ويحدثونك عن من ألقي القبض عليهم ومن نجحوا في الفرار وقليل نجحوا في تجاوز الجدار، سيحدثونك عن مسنين قد تجاوزا الستين ونجحوا في ارتقاء السلّم الذي نصبوه الشباب على الجدار ثم قفزوا عن ارتفاع يتجاوز الثمانية امتار، وكيف ركض مسافة طويلة تحت تهديد الخوف من اطلاق النار عليهم في اية لحظة، ويحدثونك كيف وقع بعضهم فانكسر أحد اطرافه وذهب الى المشفى بدل الأقصى، ويتندرون عن ضرير عندما اعتلى الجدار وقالوا له اقفز يا شيخ، أغمض عينيه وقفز!

وفي ساحة المسجد تجد السؤال الأبرز: كيف وصلت؟ لتستمع الى قصة جديدة، وليس من الحكمة أن نتحدّث عنها بالتفصيل إعلاميا كي لا تتخذ إجراءات جديدة ولكن الذي يجمعها روح المغامرة واستعدادية التضحية العالية لعشق قد وقر في هذه القلوب، أيّ فلسطيني هذا الذي يصرّ على أن يسير خلف نبضات قلبه العالية مهما كلّف الثمن؟

ولا بدّ من التنويه على أن نسبة المسموح له حسب اجراءاتهم لا تتجاوز الخمسة بالمئة من تعداد الشعب الفلسطيني، فقطاع غزة محروم بشكل كامل مائة بالمائة، الضفة فقط لمن بلغوا سن الرشد عند الاحتلال وهو سن الخمسين عاما، ومن لم تشوبه أية شائبة امنية طيلة حياته، حتى أصحاب التصاريح لا يسمح لهم الصلاة يوم الجمعة.

ولو جازت المقارنة بين التسهيلات الكبيرة جدا من قبل حكومة الاحتلال وجيشها وشرطتها للمستوطنين كي يصل بضع عشرات او مئات منهم بينما يمرّ الفلسطينيون بكل التعقيدات سالفة الذكر فيصل الربع مليون ليفصح هذا عن وهن الانتماء لما يطرحون من شعوذة وهرطقات وأساطير تربطهم بهذا المكان، بينما هذا الحضور الفلسطيني يفصح عن عمق الارتباط والانتماء الذي يربط بين هذا المكان وقلوب المشتاقين اليه فكريا وروحيا، تاريخيا ودينيا، وبما يؤكد هذا الحق الراسخ رسوخ هذا المكان في قلوب أبنائه الحقيقيين.

إنّ هذا المشهد العظيم الذي يؤكده الحضور الفلسطيني العابر لجدر عنصريتهم البغيضة يقض مضاجع صانع القرار عندهم ويشكّل ضغطا كبيرا يدفعه الى أن يحسب حسابات مرعبة لأية حماقة يرتكبها ويتمادى في طغيانه بأية خطوة غير محسوبة بشكل جيّد.

هذه المشهديّة العظيمة للمسجد وهو يكتسي حلّة بشرية تؤكّد أن هذه الجماهير لن تمرّر محاولات تقسيمه زمانيا بأيّ شكل من اشكال التقسيم ولو كانت ذرّة من زمانه المقدّس ابدا. سيبقى الأقصى نورا ومنارة وبوصلة للتحرير القادم ان شاء الله ، هو الكاشف والفاضح لحقيقة عنصريتهم البغيضة وهو المحرّك والمولّد لروح التحرير وعقيدة الانتصار للفلسطينيين والامتين العربية والإسلامية باذن الله.