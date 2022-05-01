الاحتلال يجري قياسات هندسية لمنزلي معتقلين يتهمهما بتنفيذ عملية "أرئيل"

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قراوة بني حسان بمحافظة سلفيت، صباح اليوم، وأجرت مسحا هندسيا لمنزلي عائلتي الشابين يوسف ويحيى عاصي.

وقامت قوات الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك) بمسح هندسي لمنزلي يوسف عاصي ويحيى مرعي اللذين اعتقلتهما يوم امس الاول بتهمة تنفيذهما عملية ارئيل التي قتل فيها حارس أمن اسرائيلي، وذلك تمهيدا في ما يبدو لهدمهما.

ووقعت خلال ذلك مواجهات أطلقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.