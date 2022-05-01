صحيفة اسرائيلية: قطر قدمت 3 مليارات للفلسطينين خلال 10 سنوات بهدف منع التصعيد وتغيير الاتجاه

وطن للانباء- قالت صحيفة هآرتس العبرية، بأن قطر تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق الهدوء في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك إلى جانب مساعداتها المالية التي تقدمها للفلسطينيين.

وبحسب الصحيفة، فإن دور قطر هذا زاد مع تقاربها مع مصر والولايات المتحدة، وأن السفير القطري محمد العمادي وصل الى غزة في ذكرى يوم الارض للتأكد من عدم حدوث مواجهات على حدود غزة، فيما تحدث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مع إسماعيل هنية رئيس المكتب السيايس لحركة حماس وأكدا على ضرورة منع التصعيد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قطرية قولها، إن قطر وهي واحدة من أغنى عشر دول في العالم، أنفقت نحو 3 مليارات دولار لمساعدة الفلسطينين في العقد الاخير نصفها في قطاع غزة لوحده.

وتشير الصحيفة إلى أن إسرائيل تقيم علاقات معقدة مع قطر منذ سنوات، وأن كبار المسؤولين في الاجهزة المختلفة (منها الموساد والخارجية والجيش) اجروا لقاءات مع نظرائهم القطريين، وانهم عادة ما يزورون الدوحة بشكل سري.

وقالت الصحيفة ان ما قد يفاجئ الكثير من الاسرائيليين هو حقيقة ان معظم ميزانية المساعدات القطرية 1.65 مليار دولار تم تحويلها الى الضفة وليس الى غزة.

وتنظر دولة الاحتلال الى هذه المشاركة القطرية المتزايدة في غزة والضفة بانها جزء من تغيير الاتجاه وان قطر تريد الحفاظ على علاقات جيدة مع الجميع، وان ما تفعله يساهم في " اعتدال افكار المنظمات الارهابية" كما وصفها مسؤول اسرائيلي.

(المصدر- القدس دوت كوم)