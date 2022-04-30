مسيرة للمستوطنين على مدخل سلفيت الشمالي

وطن: تجمهر العشرات من المستوطنين عند مفترق بلدة كفل حارس شمال غرب سلفيت، وعلى امتداد الشارع الواصل إلى حاجز زعترة العسكري، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال.

وأفادت مراسلتنا بإغلاق بوابة سلفيت الشمالية البوابة الحديدية على الشارع المؤدي للقرى الشمالية والغربية لمحافظة سلفيت.

واشارت الى ان تظاهرة أخرى للمستوطنين انطلقت من بوابة سلفيت الشمالية الى مفرق دوار مستوطنة "ارئيل".

وكان الاحتلال قد اغلق مدخل سلفيت صباح اليوم بالبوابات الحديدية والكثبان الرملية، عقب عملية إطلاق النار التي نفذها شابين فجر اليوم قرب مستوطنة "أرئيل"، أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي.

ولفتت الى المستوطنين بحماية جيش الاحتلال هاجموا مركبات المواطنين.