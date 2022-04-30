الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من جنين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مواطنين على حواجز مفاجئة في محافظة جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبا حاجزا طيارا بين بلدتي مسيلة وقباطية واعتقلت مواطنًا من جنين.

فيما ذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الإحتلال اعتقلت الشاب نور الدين شلبي خلال مروره على حاجز طيار بين بلدتي قباطية ومسلية.

وأشار إلى أن الاحتلال اعتقل أحمد فالح زكارنة ومحمد وليد زكارنة من بلدة قباطية أثناء مرورهما على حاجز طيار قرب محافظة طوباس عصرًا.